TVN zrywa współpracę z Katarzyną Bosacką. Złamała umowę

Powodem rozwiązania umowy ma być niedotrzymanie przez Katarzynę Bosacką warunków umowy. Chodzi o wykorzystanie swojego wizerunku na rzecz innej firmy. Dziennikarka w ostatnim czasie została ambasadorką ekologicznych marek OnlyBio i OnlyEco z portfolio firmy Laboratorium Naturella. Zgodnie z umową, Bosacka powinna mieć na to zgodę TVN.

Katarzyna Bosacka związana był z TVN kilkanaście lat. Na antenie TVN Style prowadziła programy m.in. na temat zdrowego odżywania. W ostatnim czasie były to: „Co nas truje”, „Wiem, co jem i wiem, co kupuję” oraz „Gwiazdy od kuchni”.