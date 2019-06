Została w trybie natychmiastowym zwolniona z TVN. Bosacka wydała oświadczenie

Jak informowaliśmy wcześniej, telewizja TVN wypowiedziała umowę ze skutkiem natychmiastowym Katarzynie Bosackiej. Powodem rozwiązania umowy ma być niedotrzymanie przez Katarzynę Bosacką warunków umowy. Chodzi o wykorzystanie swojego wizerunku na rzecz innej firmy. Dziennikarka w ostatnim czasie została ambasadorką ekologicznych marek OnlyBio i OnlyEco z portfolio firmy Laboratorium Naturella. Zgodnie z umową, Bosacka powinna mieć na to zgodę TVN.

W sprawie postanowiła zabrać głos sama dziennikarka. "W związku z doniesieniami o zerwaniu ze mną współpracy przez TVN, oświadczam że, tak jak w każdym rozstaniu, przyczyny nigdy nie leżą tylko po jednej stronie" – napisała na Facebooku. Bosacka dodała, że ze względu na szacunek do swoich widzów oraz 13 lat pracy w TVN, powstrzyma się od dalszych komentarzy.

"Kampania dla kosmetyków Only Bio to pierwsza, na którą się zdecydowałam, mimo propozycji współpracy z różnymi firmami od lat. Robię to z pełnym przekonaniem, gdyż wspieram dynamiczną i innowacyjną firmę polską i jej ekologiczne, bezpieczne i w 100 proc. biodegradowalne kosmetyki. Nie zaprzestanę pracy dziennikarza niezależnego, wspierającego konsumentów i edukację w świecie opanowanym przez wielkie koncerny. Dzisiejsze media dają wiele możliwości dialogu z widzami. Do zobaczenia w innym okienku!" – zakończyła dziennikarka.