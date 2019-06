Sawicki mocno o Tusku. Wbija też szpilę liderowi PSL

Polityk był dziś gościem Jacka Prusinowskiego na antenie Radia Plus. W czasie rozmowy Sawicki nieprzychylnie wypowiadał się o szefie Rady Europejskiej Donaldzie Tusku.

– Nie będzie białego konia i nie będzie Andersa Tuska na koniu wracającego do Polski. Donald Tusk nie czuje realiów, nie czuje już dobrze polityki polskiej – ocenił polityk PSL. Odnosząc się do wczorajszego wystąpienia byłego premiera, podkreślił że zamiast nawoływać o zgodę i współpracę, ten wskazywał na "tych" i "tamtych", pokazywał różnice. – Powiedział, że to oni są przegrani, że to oni są ci źli, a my jesteśmy dobrzy. Ten rodzaj uprawiania polityki powoli odchodzi do lamusa – dodał.

Marek Sawicki nie oszczędził również swojego szefa, lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak powiedział, zachęca go gorąco, "żeby zaczął częściej publicznie występować i częściej mówić i nie chować się za plecy byłego partnera koalicyjnego Grzegorza Schetyny".