Oświadczenia majątkowe posłów i szefów partii. Jak bogaci są Kaczyński, Schetyna czy Kukiz?

Jednym z posłów, którego majątek może interesować najbardziej, jest Jarosław Kaczyński. Lider PiS w swoim oświadczeniu majątkowym ujawnił, że jest współwłaścicielem domu o powierzchni ok. 150 m kw., którego wartość wynosi około 1,5 miliona złotych. Były premier ma też ok. 63 tys. złotych oszczędności i kredyt w SKOK-u. Do jego spłaty pozostało jeszcze 118 tys. złotych. W oświadczeniu Kaczyńskiego czytamy też o spółce Srebrna. "Posiadałem jednorazowo pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji »Instytut Lecha Kaczyńskiego« oraz pozostałych wspólników na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Srebrna Sp. z o.o. oraz wykonywania prawa głosu z wszystkich przysługujących wspólnikom udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Posiedzenie to nie odbyło się, pełnomocnictwo zostało odwołane" – napisał polityk.

Pokaźny majątek ma z kolei Grzegorz Schetyna. Szef Platformy Obywatelskiej posiada wraz z żoną cztery mieszkania oraz oszczędności wynoszące 240 tys. złotych i 900 dolarów. Poseł ma również dwa auta marki BMW w leasingu. Pierwszy pojazd jest z 2008 roku, drugi – z 2017.

Swoje oświadczenie opublikował też Paweł Kukiz. Muzyk i polityk wykazał w dokumencie posiadanie łąki o powierzchni 0,6 ha i wartości 15 tys. złotych. Lider ruchu Kukiz'15 zgromadził także oszczędności w wysokości 43,5 tys. złotych. Kredyt na dom posła wynosi natomiast 336 tys. złotych. Kukiz otrzymuje wciąż przychody z działalności artystycznej – lider zespołu Piersi otrzymał z tego tytułu 227 tys. złotych.

Kolejną polityk, która ujawniła stan swojego majątku jest szefowa Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer. Posłanka posiada obligacje skarbowe warte 1,3 mln złotych. Jej mąż posiada natomiast ubezpieczenie na życie wynoszące 34 tys. złotych. Lubnauer podkreśliła też, że jest właścicielką Hondy Civic z 2008 roku.

Swój stan posiadania opisał również Antoni Macierewicz. Były szef MON otrzymał ponad 70 tys. złotych uposażenia od resortu. Ponadto poseł PiS zgromadził wraz z małżonką 133 tys. złotych. Żona Macierewicza posiada też mieszkanie, które według byłego ministra może być warte od 400 do 550 tys. złotych.

Znaczne oszczędności zebrał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz. W jego oświadczeniu widnieje informacja o mieszkaniu wartym 600 tys. złotych, dwóch działkach rolnych, działce budowlanej i garażu. Polityk ma też kartę kredytową z limitem do 10 tys. złotych i kredyt na zakup samochodu w wysokości 40 tys. złotych.