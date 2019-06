Spotkanie Dulkiewicz-Morawiecki. "Przyjęłam zaproszenie"

Mateusz Morawiecki przyjechał w poniedziałek do Gdańska na uroczystość z okazji 40-lecia I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Do sali BHP Stoczni Gdańskiej premier szedł pieszo, otoczony kordonem ochrony i grupą dziennikarzy. W pewnej chwili do Morawieckiego próbowała dostać się Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent miasta zaczęła zapraszać szefa rządu na obchody rocznicy 4 czerwca 1989 r.

– Dzień dobry Panie premierze, witam pana serdecznie w Gdańsku. Dziękuję, że jest pan na Święcie Wolności i Solidarności. Zapraszam do okrągłego stołu – wołała prezydent Gdańska na ulicy do przechodzącego w towarzystwie ochroniarzy Mateusza Morawieckiego. Aleksandra Dulkiewicz próbowała podejść do szefa rządu, co okazało się niemożliwe.

– W ostatnim momencie zauważyłem prezydent Dulkiewicz. Chciałbym, abyśmy traktowali się poważnie. Myślę, że takie zaczepianie na ulicy nie przystoi pani prezydent. Bardzo serdecznie zapraszam ją na kawę, do mojej kancelarii. Proponowałbym, by nie brała ze sobą wówczas kamer – komentował wczoraj sytuację w Polsat News Mateusz Morawiecki.

Prezydent Gdańska przyjęła zaproszenie do KPRM, o czym poinformowała dzisiaj na Twitterze.