Komisja Europejska zaleca Polsce podwyższenie wieku emerytalnego

Komisja Europejska przedstawiła dziś propozycje dorocznych zaleceń gospodarczo-społecznych dla państw unijnych. "Rady" organu mają związek z rynkiem pracy i zatrudnieniem, ale także systemem emerytalnym.

Rekomendacje mają być jeszcze oficjalnie zatwierdzone przez ministrów finansów w Radzie UE. – Przyjmujemy do wiadomości, że w Polsce w ostatnich latach zmieniło się podejście do redystrybucji. I budżet jest hojniejszy. Ale chodzi o to, by ta redystrybucja przynosiła trwałe i pożądane efekty – tłumaczy portalowi Deutsche Welle jeden z unijnych specjalistów zajmujących się Polską.

Komisja Europejska zaleca Polsce "podwyższenie rzeczywistego wieku emerytalnego". Zdaniem ekspertów unijnych rząd Mateusza Morawieckiego powinien zająć się "adekwatną wysokością" przyszłych emerytur. Podwyższanie wieku emerytalnego ma polegać również na zachętach do pracy, niekoniecznie zaś na ustawowej zmianie tego wieku. KE podkreśla też konieczność reformy "specjalnych systemów emerytalnych", czyli KRUS. – Emerytury tak niskie, jak wynikałby z obecnych prognoz, mogą być w przyszłości dużym obciążeniem dla polskiego budżetu. Emeryci przecież pozostaną wyborcami i mogą domagać się wsparcia budżetowego – podkreśla rozmówca "DW".

Oprócz tego, KE rekomenduje Polsce działania na rzecz zwiększenia stopy zatrudnienia (m.in. poprzez większą aktywizację zawodową kobiet oraz ludzi w wieku powyżej 50 lat). – Świadczenie wychowawcze ograniczyło ubóstwo i nierówności, ale wywarło niekorzystny wpływ na aktywność zawodową rodziców, głównie kobiet, ze względu na wysokość tego świadczenie i kryteria jego przyznawania – tak eksperci Komisji Europejskiej podsumowali program "500+". Inne zalecenia komisarzy dotyczą zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki czy ukierunkowania inwestycji np. w służbę zdrowia lub czyste powietrze.

KE wraca także do sprawy stanu praworządności w Polsce. "W Polsce utrzymuje się ryzyko poważnego naruszenia praworządności i że ta sytuacja się pogarsza" – twierdzą autorzy zaleceń.