"Kliknąłem i poleciało". Senator udostępnił zestawienie zdjęć Tuska i Hitlera

Waldemar Bonkowski jest senatorem od 2015 roku, do Senatu dostał się z list PiS-u. Od 2018 roku jest jednak posłem niezrzeszonym, po tym, jak w lutym ub. r. udostępnił na swoim profilu na Facebooku nagranie zatytułowane "Jak Żyd Żyda gonił na śmierć...". Film ten został przygotowany na potrzeby propagandy III Rzeszy.

Wczoraj Bonkowski znowu wzbudził falę kontrowersji, kiedy na swoim koncie na Facebooku umieścił kolaż zdjęć szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska i Adolfa Hitlera.

Senator wpisu nie usunął, chociaż kolaż spotkał się z falą krytyki. – Kliknąłem i poleciało – komentuje udostępnienie przez siebie postu (to nie Bonkowski jest jego autorem) polityk w rozmowie z serwisem Wirtualna Polska. – Po prostu przelatuje i machinalnie klikam. Widać zbieżność gestów zaciętości. To jest bardzo widoczne i ludzie wykorzystują to w internecie – dodaje senator.