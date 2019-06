Magdalena Środa o muzułmańskich imigrantach. "Oprócz alkoholu, muzułmanie nie jedzą wieprzowiny..."

Wykład odbył się w ramach cyklu spotkań na Uniwersytecie Warszawskim, które prowadzili profesorowie: Paweł Łuków, Marcin Matczak i Magdalena Środa. Spotkania, jak czytamy na stronie UW, poświęcone były moralnym i obywatelskim wartościom demokracji.

W trakcie wykładu 4 czerwca poruszono temat integracji muzułmańskich imigrantów w europejskich miastach. – Gdybym miała do wyboru mieszkanie w muzułmańskiej Brukseli, którą doskonale znam i w kraju radykalnie autorytarnym, w którym wszyscy są homogeniczni i jednolitych poglądów, to oczywiście, że wolałabym to pierwsze – stwierdziła w odpowiedzi prof. Środa.

– Zwrócę uwagę, że oprócz alkoholu, muzułmanie nie jedzą wieprzowiny, co by z całą pewnością ograniczyło hodowle, a ograniczenie hodowli by poprawiło klimat w Polsce, więc to mogłoby być też pozytywne – mówiła dalej wykładowczyni. – A wieprzowina jest niezdrowa generalnie – zgodził się ze Środą Marcin Matczak.

W odpowiedzi na śmiech z sali, wykładowczyni zapewniła, że „oczywiście mówi to żartem na zakończenie”.