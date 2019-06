"Gdyby żył, świętowałby razem z nami". Frasyniuk o Lechu Kaczyńskim

W wywiadzie udzielonym dziennikowi Władysław Frasyniuk odniósł się m.in. do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na temat rozmów w Magdalence. – Od razu wyjaśnię, że było tylko trzech ludzi, którzy się tam nie fraternizowało. To był Lech Kaczyński, Tadeusz Mazowiecki i Władysław Frasyniuk. Inni poszli na daleko idącą fraternizację i słusznie są krytykowani. To wywoływało absmak już wtedy. Tusk ma obyczaj kłamać i kłamie w każdej sprawie. Nie było go w Magdalence, był wtedy niespecjalnie ważny – stwierdził były premier w rozmowie z Radiem WNET.

– Chichotem historii jest, że 30 lat po wyborach 4 czerwca rozmawiamy o tym, kto pił z komunistami podczas rozmów, a kto nie. Jarka Kaczyńskiego nie było w Magdalence, więc nie wie, co mówi – mówił Frasyniuk i dodawał: "Ja byłem, więc go wyprowadzę z błędu - Lech Kaczyński pił". – Ale na Boga, nie dajmy Kaczyńskiemu sprowadzić dyskusji o 30-leciu naszej wolności do tego, czy jego brat bliźniak pił z Kiszczakiem czy nie – podkreślał.

Zdaniem rozmówcy "Rzeczpospolitej" Lechowi Kaczyńskiemu należą się pamięć i szacunek za jego wkład w obrady Okrągłego Stołu i doprowadzenie wraz z innymi jego uczestnikami do upadku komunizmu. Frasyniuk wyraził przekonanie, że gdyby Lech Kaczyński żył, świętowałby razem z nimi w Gdańsku 30. rocznicę wyborów z 4 czerwca, "a nie zajmował się przyznawaniem funkcji kolegom partyjnym".