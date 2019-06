"Szeregowy działacz po stronie zbrodniczego systemu". Czarzasty odpowiada Frasyniukowi

We wspomnianym wywiadzie, Władysław Frasyniuk z uznaniem mówił o Aleksandrze Kwaśniewskim, który w czasie obrad Okrągłego Stołu był po drugiej stronie "barykady". – Wrogami z Aleksandrem Kwaśniewskim mogliśmy być 30 lat temu i więcej. Teraz witałem na scenie byłego współorganizatora przemian demokratycznych w Polsce i prezydenta Polski dwukrotnie wybranego w wolnych i demokratycznych wyborach – mówił Frasyniuk odnosząc się do gdańskich uroczystości związanych z rocznicą wyborów 4 czerwca 1989 roku. Rozmówca "Rzeczpospolitej" wskazał, że dziś Kwaśniewski "staje po stronie demokracji i wolności przeciwko tym, którzy ją łamią”. – I dzisiaj to były komunistyczny działacz potrafi pochylić się z uznaniem nad polskim świętem wolności, czego obecnej władzy brakuje – dodał.

Frasyniuk został poproszony o ustosunkowanie się wpisu, jaki dwa lata temu skierował do niego Włodzimierza Czarzastego. "Drogi Władysławie Frasyniuku! Żeście komunistów pokonali? No nie. Wyście się z nami, k...wa, przy Okrągłym Stole i 4 czerwca 1989 r. do-ga-da-li!" – napisał wówczas lider SLD.

– Nie będę po raz kolejny komentował słów kogoś, kto był szeregowym działaczem po stronie zbrodniczego systemu, który powsadzał takich jak ja na lata do więzienia, a teraz chce uzbierać kilka głosów u starych czerwonych kolegów – odparł Frasyniuk.

Na jego słowa postanowił odpowiedzieć sam zainteresowany. "Powiem więcej. Ja nawet byłem w tamtych czasach szeregowym studentem po stronie zbrodniczego systemu. I tak W.Frasyniuk pisze historię od nowa. A myślałem że tylko PiS to robi. No to tym razem żeśmy się Panie Władysławie nie dogadali" – napisał Czarzasty.

