Kaczyński napisał list do Polaków. "To jest sprawa kluczowa"

"Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za okazane nam zaufanie. To właśnie dzięki państwu, dzięki wszystkim Osobom, które doceniły naszą wiarygodność, odnieśliśmy ten jakże cenny, wyborczy sukces" – czytamy w liście udostępnionym w środę na profilu PiS na Twitterze.

Kaczyński stwierdza, że zwycięstwo jego partii w ostatnich wyborach było ważne, ale odeszło już do przeszłości. Prezes skupia się na jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu. "To w nich rozstrzygać się będzie przyszłość naszej Ojczyzny oraz dalsze losy dobrej zmiany" – podkreśla lider PiS.

Dalej argumentuje, że do kontynuacji i rozszerzenia swojego programu jego partia potrzebuje większości bezwzględnej, czyli ponad połowy mandatów w Sejmie.

"Jest to dla pomyślności naszej Ojczyzny sprawa kluczowa. Dlatego już dzisiaj pragnę państwa prosić, byście jesienią jeszcze tłumniej udali się do urn wyborczych i oddali jeszcze większą liczbę głosów na Prawo i Sprawiedliwość, a także jeszcze mocniej wspierali podczas kampanii wyborczej naszych kandydatów" – apeluje Kaczyński.

Prezes zapewnia, że politycy PiS będą "jeszcze ciężej pracować dla Polski, jeszcze ciężej pracować na rzecz wzrostu jakości oraz poziomu życia wszystkich Polaków".

Na koniec listu Kaczyński życzy wszystkim zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. "Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia i wyrazy głębokiego szacunku" – czytamy.