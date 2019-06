Rzecznik praw obywatelskich (RPO) Adam Bodnar oświadczył w środę, że jest zaniepokojony odejściem Elizy Michalik z Superastacji. Dziennikarka pracowała tam 12 lat. Teraz telewizja zdecydowała się na zmianę formuły i ograniczenie tematyki politycznej.

"Odejście Elizy Michalik z Superstacji to niezwykle ważny powód do refleksji nad stanem wolności mediów w Polsce' – stwierdził RPO. Zaangażowanie Bodnara w tę sprawę skrytykował ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Post na ten temat, który kapłan opublikował na Facebooku, został jednak zablokowany.

"Proszę jak wygląda wolność słowa w Trzeciej RP! Przed chwilą FB Marka Zuckerberga zablokował mój wpis o RPO. Czy @Adbodnar zaprotestuje przeciw tej cenzurze z taką samą determinacją jak ws. @Emichalik?" – pyta na Twitterze ks. Isakowicz-Zaleski.

Kapłana wziął w obronę Rafał Ziemkiewicz. "Lewactwo z fejsbuka szaleje. Co we wpisie ks dobrodzieja może być choćby najbardziej naciąganym pretekstem jego zablokowania?" – zastanawia się publicysta "Do Rzeczy".