"Ostateczna likwidacja Polski". Pawłowicz o planach opozycji

Lokalni włodarze mają wesprzeć opozycję w jesiennych wyborach parlamentarnych. Krystyna Pawłowicz z PiS nie ukrywa swojego stosunku do tych doniesień. Jej zdaniem opozycja chce przeforsować "antypolskie plany", za którymi stoją m.in. Niemcy. Ich ostatecznym celem ma być "likwidacja" państwa polskiego.

"To już nie są żarty ! Opozycja i opanowane przez nią,łamiące polską konstytucję SAMORZĄDY dużych miast chcą jesienią,w czasie wyborów do Sejmu WESPRZEĆ antypolskie plany forsowane przez Niemcy i Sorosa dla OSTATECZNEJ LIKWIDACJI POLSKI ! DZIAŁAJMY,mówmy ludziom o tym już TERAZ !" – napisała poseł na Twitterze.

Jeden z internautów w odpowiedzi na jej wpis zwrócił uwagę, że cała Unia Europejska dąży do zniszczenia państwa narodowych, a zatem jedynym wyjściem - jego zdaniem - może być polexit. Pawłowicz ripostowała, że w Unii dokonano "lewackiego przewrotu", a Polska dąży do tego aby wspólnota powróciła do swoich europejskich korzeni.

"Bo w samej UE dokonano lewackiego przewrotu.Polska i inne cywilizowane państwa są tam po to,by działać na rzecz powrotu do europejskich korzeni.BEZ UE jesteśmy już jak całkiem bezradne dzieci w rękach Niemiec i Rosji.Trzeba o Europę walczyć jak o Polskę" – apelowała Pawłowicz.

