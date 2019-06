Biedroń nie zrezygnuje z mandatu europosła? "Kłamczuszek"

Jeszcze przed wyborami Biedroń zapowiadał, że zrezygnuje z miejsca w Parlamencie Europejskim, aby skupić się na jesiennych wyborach parlamentarnych w Polsce. Jego miejsce miała zająć prof. Monika Płatek, która uzyskaładrugi wynik na tej liście.

Dzisiaj jednak inny polityk Wiosny – Krzysztof Śmiszek, przyznał, że lider partii wcale nie planuje zrezygnować z mandatu europosła. – PE pracuje w swoim rytmie. Sam jestem zwolennikiem, żeby Robert Biedroń był w PE. Na pięć lat na pewno – stwierdził Śmiszek. Polityk dodał, że „listy do Sejmu będą układane”. – Nie ma na razie decyzji, co robimy z osobami, które dostały się do europarlamentu – tłumaczył dalej.

Na komentarze w tej sprawie w mediach społecznościowych nie trzeba było długo czekać.

