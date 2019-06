"Mam już dość pytań". Kukiz zabrał głos ws. sojuszu z Korwin-Mikkem

Paweł Kukiz jest często pytany przez niektórych ze swoich zwolenników o ewentualny sojusz ze środowiskiem Janusza Korwin-Mikkego. Polityk zdecydował się zabrać głos w tej sprawie i raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości.

Kukiz zapewnia, że nie ma zamiaru wchodzić w żaden sojusz z Korwin-Mikkem. Lider Kukiz'15 zarzucił, że od Korwina oddzielają go różnice "charakterologiczno-etyczne" oraz fakt, że szef partii KORWiN nie dotrzymuje raz danego słowa.

"Po raz kolejny i tym razem ostateczny oznajmiam, że nie takiej opcji, bym do wyborów jesiennych i jakichkolwiek innych szedł wraz z nim.

Pomijając różnice - nazwijmy je "charakterologiczno-etyczne", mowy nie ma, bym zawierał jakieś sojusze z człowiekiem, dla którego dane słowo nie znaczy nic a jesli już coś znaczy, to jedynie tyle, by móc je cynicznie łamać dla osiągnięcia politycznych celów" – napisał Kukiz