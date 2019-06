Korwin-Mikke nie mógł powstrzymać śmiechu podczas rozmowy z dziennikarzem. Co go tak rozbawiło?

– Panie prezesie, od lat pan słynie z postulatu likwidacji podatków, Prawo i Sprawiedliwość trochę idzie w tę stronę... – zaczął mówić gospodarz programu, ale Korwin-Mikke wybuchnął wtedy śmiechem.

"Pan redaktor w programie powiedział mi, że PiS idzie w stronę... obniżania podatków! Nie mogłem powstrzymać się od śmiechu" – napisał pod nagraniem z programu Korwin-Mikke.

Dziennikarz miał na myśli zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego dot. likwidacji podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia. "Od lat powtarzam, że podatek dochodowy trzeba zlikwidować CAŁKOWICIE, dla wszystkich! To podatek sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem, to kara za pracę! Zlikwidujmy go dla wszystkich, a nie dla wybranych. Jak coś jest złe, to trzeba to usunąć od razu, częściowe reformy nigdy nie działają" – przekonuje lider partii KORWiN.

Czytaj także:

Korwin-Mikke: To powód do wojny. Módlmy się, by Zieliński nie przyjął zatrutej propozycjiCzytaj także:

You Tube walczy z "mową nienawiści" czy z prawicą? Serwis zmienia regulamin