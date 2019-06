Wellman procesuje się z Piekarą przez... Tolkiena? Bezbłędny komentarz Ziemkiewicza

Dorota Wellman od dawna procesuje się z Jackiem Piekarą ws. wpisu na Twitterze dot. udziału dziennikarki w czarnych marszach.

Tym razem Wellman wystąpiła o włączenie do sprawy dwóch nowych dowodów – kolejnych wpisów, jakie Piekara zamieścił na Twitterze. W jednym z nich (informującym o zbliżającej się rozprawie) pisarz porównał siebie samego do "wesołego hobbita", podczas gdy dziennikarkę zestawił z pajęczycą Shelobą, która "pluje jadem".

"Wellman pozywa mnie za "Władcę Pierścieni" Tolkiena! Serio! Nie sądziłem, że będzie AŻ tak wesoło" – napisał Piekara.

Do sprawy odniósł się również publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. "Ja zawsze wiedziałem, że ten Tolkien to faszysta. Krew elfów, krew Numenoru - najczystszy rasizm, mężczyźni w boju, kobiety opatrują rannych - seksizm, Sauron zły, Valarowie dobrzy - uprzedzenia i fanatyzm religijny, w Imladris ani nigdzie ani jednego geja czy lesbijki..." – ironizował publicysta.