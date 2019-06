Berkowicz pogrążył Konfederację? Ciekawa uwaga Paladego

Podczas debaty przedwyborczej w Kielcach doszło do niecodziennej sytuacji. Gdy głos zabrała kandydatka PiS Anna Krupka, Konrad Berkowicz z Konfederacji podbiegł do niej i... przyłożył jej go głowy jarmułkę. Marcin Palade sugeruje, że ta sytuacja mogła zaważyć na wyniku wyborczym ugrupowania.

Jak wskazuje psefolog Konfederacja swój szczyt notowań zaliczyła przed głośnym incydentem.

"Wiemy po analizie sondażowych trucków (codziennych pomiarów w końcówce eurokampanii) kiedy miał miejsce szczyt notowań @KONFEDERACJA_. Otóż było to tuż przed "myckowaniem" @KonradBerkowicz" – napisał Palade. Może to wskazywać, że Konrad Berkowicz mimowolnie zaszkodził swojemu ugrupowaniu.

Konfederacji zabrakło 0,45 proc. poparcia do przekroczenia progu wyborczego i wprowadzenia swoich posłów do Parlamentu Europejskiego.