Premier Morawiecki: Przestawiliśmy zwrotnicę w kierunku sprawiedliwości społecznej

– Godność jest naszą drogą środka pomiędzy nominalizmem a skrajnym realizmem czy realizmem pojęciowym, z którego potem wyewoluowały wartości oświecenia, czasami antywartości oświecenia – mówił szef polskiego rządu.

Premier Morawiecki podczas swojego wystąpienia podkreślił, że "azymutem" jego rządu pozostaje godność człowieka. – Nasze wysiłki w kierunku usprawniania państwa, sprawczości i sprawności i 5 dziedzin: polityka gospodarcza i sprawność instytucjonalna, polityka społeczna, w zakresie obronności i polityka historyczna i w zakresie spraw zagranicznych – one oscylują wokół tego podstawowego azymutu – podkreślał premier Morawiecki. To stąd się też biorą próby przestawienia przez obecny rząd zwrotnicy w kierunku "sprawiedliwości społecznej".

Premier przyznał, że być może to właśnie ta "milcząca większość", którą dowartościowało Prawo i Sprawiedliwość, mogła przesądzić o tak zdecydowanym zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy w wyborach do europarlamentu.

W dalszej części przemowy szef rządu przeciwstawił wartościom liberalnym wartościom promowanym przez jego rząd. – My prezentujemy naszą unikalną mieszankę wartości republikańsko-solidarnościowych, której ośrodkiem sfery wartości jest godność człowieka. To ta godność człowieka wyznacza granice wolności, a nie wolność od czegoś, jak to zwykle jest rozumiane w świecie kultury zachodniej – ocenił premier Morawiecki.