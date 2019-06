"Kaczyński popełnił katastrofalny błąd"

Polityk był dziś gościem Piotra Marciniaka w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. Pytany był o przyszłość Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zdecydowało się opuścić Koalicję Europejską przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Dziś z kolei pojawiły się doniesienia o negocjacjach ludowców z Pawłem Kukizem.

– Tego w tej chwili jeszcze nie można przewidzieć, dlatego że PSL jest jedyną demokratyczną partią w tej chwili w Polsce. Polega to na tym, że jeżeli Rada Naczelna PSL i zarząd PSL ma jakiś wniosek, to ten wniosek jest rozpatrywany i głosowany przez wszystkich członków. Spotkają się teraz rady województw w PSL i potem powiatów i to przyjdzie do nas pod koniec czerwca, w którą stronę powinniśmy pójść – mówił.

Władysław T. Bartoszewski wyznał, że jeśli otrzyma propozycję startu w wyborach parlamentarnych, skorzysta z niej.

Gość Piotra Marciniaka podzielił się także swoją refleksją na temat sytuacji Prawa i Sprawiedliwości w obliczu wyrastającej mu na prawicy konkurencji. – To kolosalny błąd prezesa Kaczyńskiego, którego uważam za bardzo dobrego polityka, ale moim zdaniem w tym wypadku popełnił katastrofalny błąd, bo dał się obejść z prawej strony, na co nigdy przedtem nie pozwalał – ocenił.