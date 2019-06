Wspólne posiedzenie Rad Krajowych PO i Nowoczesnej. Zapadnie decyzja o połączeniu?

O godzinie 9.30 w Warszawie rozpocznie się wspólne posiedzenie Rad Krajowych PO i Nowoczesnej.

– Rozmawiamy w Platformie. Jeżeli ktoś mówiłby, że są potrzebne zmiany organizacyjne – 100% zgody. Sam przygotuję na 8 czerwca, mamy posiedzenie Rady Krajowej i przygotuję, pokażę plan doprowadzający nas do wyborów październikowych – zapowiadał Grzegorz Schetyna w radiowej Trójce.

Tymczasem, w związku z dzisiejszym wspólnym posiedzeniem Rad Krajowych, szefowa Nowoczesnej musiała wielokrotnie zaprzeczać informacji, że dojdzie do połączenia dwóch partii. – Nowoczesna pozostanie niezależnym bytem politycznym. Padną za to pewne zapowiedzi dotyczące powrotu do formuły jaką była Koalicja Obywatelska, która świetnie sprawdziła się w wyborach samorządowych – dodała Lubnauer.

Przypomnijmy, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Europejska (w której skład wchodzą m.in. PO i Nowoczesna) uzyskała 38,47 proc. (5 249 935 głosów).