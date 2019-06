PO i Nowoczesna tworzą wspólny klub parlamentarny. "Zbieramy wszystkich ludzi dobrej woli"

Z półgodzinnym opóźnienie, w Warszawie rozpoczęło się wspólne posiedzenie Rad Krajowych PO i Nowoczesnej.

PO i Nowoczesna razem w Sejmie

Jako pierwszy na spotkaniu przemawiał lider PO Grzegorz Schetyna, która poinformował o połączeniu sejmowych klubów PO i Nowoczesnej.

– Zjednoczeni dla wspólnej sprawy i dla wolności, dla Polski. Pierwsze decyzje zjednoczeniowe już za nami. Z radością ogłaszam, że razem z Radą Krajową Nowoczesnej postanowiliśmy utworzyć wspólny klub parlamentarny i zacieśnić współpracę – mówił Schetyna.

– Zbieramy wszystkich ludzi dobrej woli. Będzie nas więcej, a nie mniej. Z tej drogi nie ma odwrotu, tylko w jedności jest siłą – dodał polityk.

„Musimy się bardziej postarać”

– Jeszcze w czerwcu wyruszamy w Polskę. Odwiedzimy każdy okręg wyborczy w Polsce. Będziemy słuchać Polaków. Pojedziemy w te miejsca, gdzie ludzie nam nie zaufali. Wysłuchamy ich zdania i będziemy przekonywać. Nie ma w Polsce człowieka, z którym nie warto porozmawiać – mówił Schetyna na posiedzeniu Rady Krajowej PO i N. – Jeśli kogoś nie przekonaliśmy, to znaczy, że to my musimy się bardziej postarać – dodał polityk.

Lider PO podkreślił też, że politycy należący do KE (która przegrała w wyborach do PE), „wyciągnęli naukę z tej kampanii”. – Wsłuchujemy się w krytykę. Tam, gdzie wczoraj okazaliśmy się słabsi, jutro będziemy dwa razy silniejsi – mówił Schetyna.

Polityk poinformował również, że program na najbliższe wybory zostanie przedstawiony w sierpniu.