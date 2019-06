Lubnauer o połączeniu Nowoczesnej i PO. "Chcemy uczynić Polskę najlepszym do życia krajem w UE"

– Z radością ogłaszam, że razem z Radą Krajową Nowoczesnej postanowiliśmy utworzyć wspólny klub parlamentarny i zacieśnić współpracę. Zbieramy wszystkich ludzi dobrej woli – poinformował dzisiaj lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

W trakcie wspólnego posiedzenia Rady Krajowej PO i Nowoczesnej, głos zabrała też liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

– Mamy tę ideę. Chcemy w ciągu 8 lat uczynić Polskę najlepszym do życia krajem w Unii Europejskiej. Chcemy, żeby Polacy z dumą mówili o swoim kraju. My nie chcemy. My wiemy, jak to zrobić – mówiła Lubnauer.

– Wysyłamy wyraźny sygnał. Plan połączenia klubów by pokazać, że to nie tylko deklaracja, a realne działania i czyny. Czy to oznacza poświęcenie podmiotowości naszych środowisk? Absolutnie nie, gdyż każdy niesie swoje wartości i programy, które są ważne dla naszych wyborców. Ich synergia ma szanse zbudować większą wartość, nową jakość – dodała.