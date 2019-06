"Leksykon moich autorów". We wrześniu ukaże się ostatnia książka Macieja Parowskiego

Piotr Gociek był dziś gościem Weroniki Wakulskiej na antenie Polskiego Radia 24. W programie poinformowano, że we wrześniu ukaże się "Leksykon moich autorów" – ostatnia książka Macieja Parowskiego, nad którą pracował przez ostatni rok życia.

– Pod jego piórem rozrosła się do dwóch tomów i te dwa tomy zostaną wydane. Pierwszy Maciejowi Parowskiemu udało się skończyć w całości, drugi zaś w dwóch trzecich. Teraz redaktorzy z pomocą przyjaciół Maćka z "Nowej Fantastyki" kończę tę pracę – mówił publicysta "Do Rzeczy". Gociek podkreślił, że będzie to swoisty testament zmarłego pisarza. – To będzie obszerna opowieść o tych, których spotkał na swojej drodze, wychował i którym dał szansę debiutu, a którzy dzisiaj są najchętniej tłumaczonymi polskimi pisarzami jak Sapkowski czy Dukaj – dodał.

Maciej Parowski zmarł 2 czerwca po ciężkiej chorobie.