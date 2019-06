Maciej Musiał poparł Paradę Równości. "Jak to godzisz ze swoją wiarą?"

Wczoraj ulicami Warszawy po raz 19. przeszła organizowana przez środowiska LGBT Parada Równości. Uczestnicy tego wydarzenia domagali się m.in. legalizacji tzw. małżeństw homoseksualnych i prawa dla nich do adopcji dzieci. Na marszu nie zabrakło incydentów uderzających w wiarę chrześcijańską, do których w późniejszym oświadczeniu odniósł się rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Paweł Rytel-Andrianik.

W nawiązaniu do tego wydarzenia Maciej Musiał, aktor znany z serialu TVP "Rodzinka.pl", opublikował na Instagramie swoje zdjęcie w koszulce z sześciobarwną tęczą. "Love is love" – napisał. Wielu fanów aktora nie kryło zdziwienia. W jednym z komentarzy pojawiło się takie pytanie: "Mam tylko takie pytanie? Jak godzisz taką postawę ze swoją wiarą? Bardzo mnie to interesuje, bo ja nie potrafię tego zrobić".

"Kim jestem żeby kogokolwiek sądzić? Moja wiara uczy mnie przede wszystkim szacunku do drugiego człowiek" – odpowiedział Musiał.