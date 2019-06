Rzecznik rządu: Najprawdopodobniej w lipcu konwencja programowa PiS

Piotr Müller był dziś gościem Joanny Komolki na antenie Radia ZET. – Na początku lipca najprawdopodobniej odbędzie się taka konwencja programowa – powiedział rzecznik rządu. Polityk podkreślił, że trwający właśnie kongres Polska Wielki Projekt też jest dla środowiska prawicy miejscem wykluwania się idei dotyczących rządzenia państwem. – Ale w lipcu, to już jest zapowiedziane, mniej więcej w lipcu odbędzie się kongres programowy. Ale kongres, który będzie polegał również na tym, że będą różne opinie w różnych obszarach, więc to nie będzie jeszcze kongres, który wprost wskaże wszystkie kwestie programowe, ale też będzie miejscem do dyskusji, takiej również czasami krytycznej wobec tego, w jaki sposób powinny wyglądać kolejne lata, jeżeli byśmy wygrali wybory – mówił.

Rzecznik rządu poinformował również, że w przyszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki rozpocznie indywidualne spotkania z ministrami, podczas których ustalony zostanie harmonogram prac do końca kadencji. – Te pięć czy sześć miesięcy, które są przed nami, to okres który musimy bezwzględnie wykorzystać do tego, aby konsekwentnie zrealizować te wszystkie zapowiedzi i zastanowić się, czy są jeszcze jakieś tematy legislacyjne, które możemy wdrożyć w tej kadencji – dodał.