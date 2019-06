Zsumowany wynik wyborczy list Konfederacji i Kukiza to 1124752 głosy. Jeśli dodać jeszcze 74013 głosów oddanych na listę Roberta Gwiazdowskiego, to mamy prawie 1,2 mln wyborców – przy prawdopodobnej frekwencji jesiennych wyborów parlamentarnych na poziomie 50–60 proc. daje to między 6,5 a 7,5 proc.głosów. Teoretycznie więc szansa pojawienia się w przyszłym Sejmie partii „na prawo od PiS” istnieje.