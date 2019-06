Saryusz-Wolski wywołał burzę, krytykowano go nawet w PiS. Teraz polityk przeprasza

Jacek Saryusz-Wolski udostępnił grafikę, na której trzy zdjęcia Hitlera były zestawione z trzema fotografiami Tuska. Były premier na zdjęciach wykonywał podobne gesty jak przywódca III Rzeszy. "Zbyt podobne, żeby spać spokojnie" – napisał polityk pod grafiką.

Działania europosła były szeroko krytykowane m.in. przez publicystów "Do Rzeczy" - Marcina Makowskiego, Łukasza Warzechę czy Katarynę.

Saryusza-Wolskiego skrytykowała jednak również jego partyjna koleżanka. – Tego rodzaju montaż zdjęć jest niedopuszczalny. Mi nie odpowiada taki język polityki. Nie trzeba się uciekać do takich rzeczy – mówiła w Polsat News posłanka PiS Małgorzata Stachowiak-Różecka.

Broniąc się przed krytyką Jacek Saryusz-Wolski podkreślił, że nawiązał do wpisu Rady Europejskiej: "Zbyt podobne żeby spać spokojnie, Donald Tusk porównał PiS do Kremla. I to jest dla totalnych OK, lajkują. Kiedy twiterowicz zestawił jego gestykulację z gestykulacją Hitlera, to jest to horror. Kali, Kalemu..." (pisownia oryginalna). Ostatecznie polityk zdecydował się na usunięcie kontrowersyjnego wpisu.

Teraz polityk przeprasza za swoje działania. "Tak, przepraszam, nie chciałem urazić moim re-tweetemtweeta MO [zasada: re-tweets are not endorsements]tych, którzy mylnie odczytali go jako moją wypowiedź.Poprzedziłem go cytatem z tweeta DT, który sam w tensposób obrażał innych, by pokazać, że to broń obosieczna" – napisał europoseł na Twitterze.