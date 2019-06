Saramonowicz: Dla mnie Bóg istnieje tak samo jak krasnale, elfy, smoki

Saramonowicz przekonuje, że skoro chrześcijański Bóg jest jedynie wytworem ludzkiej wyobraźni i nie jest bardziej prawdziwy od "krasnali i elfów" to nie da się go obrazić.

"Nie mogę zatem obrazić Zeusa, Hamleta, Bazyliszka, Legolasa czy Gapcia, bo poza ludzką wyobraźnią, choćby zbiorowo była liczona w miliony, ich nie ma. To samo dotyczy Jahwe. Dla większości z kilku miliardów ludzi na świecie to byt równie realny, co Harry Potter, Han Solo czy Batman" – przekonuje twórca "Testosteronu".

"Można w jakimś miejscu na Ziemi, o zbliżonym do Polski daltonizmie legislacyjnym, wprowadzić prawo, które uzna, że wypowiedzi na temat Gapcia, Zeusa czy Batmana podlegają kontroli i te z nich, które zostaną uznane przez prawodawcę za obraźliwe, staną się pretekstem do kar, łącznie z uwięzieniem. Ale w niczym to nie zwiększy boskości Zeusa, skuteczności Batmana czy powagi Gapcia" – napisał Saramonowicz na Facebooku.

Na słowa scenarzysty zdecydowanie zareagował publicysta "Do Rzeczy" Marcin Makowski.

"Są już takie miejsca nie Ziemi, tylko że owe prawo religijne zezwalające nawet na karę śmierci wobec „heretyków” dotyczy islamu i Mahometa. Drobna różnica polega na tym, że tam nie mógłby Pan podobnych słów napisać, a w Polsce Pan może, bo włos Panu z głowy nie spadnie. Proszę zatem nie robić z siebie męczennika na pluszowym krzyżu, szczególnie, że nie trzeba wielkiej przenikliwości intelektualnej (wystarczy zwykła empatia), aby zrozumieć, że nie powinno się lżyć z wartości, które dla innych są ważne/święte. Nawet jeśli samemu się ich nie podziela" – napisał Makowski w odpowiedzi.