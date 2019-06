Sawicki o tym, czy zdradzili wyborców: Te zdarzenia miały miejsce, chapeau bas dla PiS, że to sprytnie wykorzystał

Sawicki podkreślał, że był przeciwnikiem dołączenia PSL do Koalicji Europejskiej przed wyborami do PE.– Mi osobiście to przeszkadzało, więc ja się na ten temat dosyć jasno wypowiadałem, zresztą w tej kampanii także do europarlamentu, nieco wyciszyłem się po to, żeby nie przeszkadzać w prowadzeniu tej kampanii. Tam, gdzie oczywiście mogłem wspierać, to wspierałem, natomiast kiedy pojawiła się sprawa wystąpienia Donalda Tuska, sprawa pana Jażdżewskiego, sprawa obrażania wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, moje zdanie w tej sprawie było jednoznaczne, że nie uczestniczę w czymś takim, z czym się totalnie nie zgadzam – powiedział.

Na pytanie, czy wyszedłby podczas wystąpienia Leszka Jażdżewskiego, który atakował Kościół, odpowiedział: – Nie wiem jak bym się zachował, bo w tej sytuacji nie byłem, ale po tym wystąpieniu, zdumiał mnie sam Donald Tusk, który powiedział, że po takim supporcie trudno mu będzie zabrać głos, ale nie odciął się jednocześnie od tego supportu. Stwierdził, że upublicznienie przez Waldemara Pawlaka nagrania z Rady Naczelnej PSL, było błędem. – Z pewnością jakaś racja ze strony Waldemara Pawlaka jest. Tylko problem polega na tym, że ja na miejscu Waldemara Pawlaka, bym tego nie upubliczniał. Upublicznienie było błędem – powiedział.

Z kim do koalicji?

Sawicki mówił też o tym, z kim PSL chce budować teraz koalicję. – No bezpartyjni samorządowcy to nie jest aż tak mało. Natomiast, i stronnictwa chrześcijańskie, chociażby rozmowy z Markiem Jurkiem, także przed eurowyborami miały miejsce. (...) Z Kukiz'15 też rozmawiamy w sprawie koalicji, ale przede wszystkim jest wielu liderów, którzy z różnych przyczyn znaleźli się już dzisiaj poza sceną polityczną, a wyrażają chęć powrotu – wskazał w rozmowie z Ewą Bugałą. Zapytany, czy Władysław Kosiniak-Kamysz „chowa się za plecami Grzegorza Schetyny", stwierdził: – To powiedziałem po to, żeby nie było tego powrotu do Koalicji Europejskiej.

Krytycznie o Tusku

Poseł krytycznie ocenił wystąpienie Donalda Tuska, które miało miejsce 4 czerwca w Gdańsku. – Nie potrzebuję wujka dobrej rady. Niech Donald Tusk zostawi te wyjaśnienia i tłumaczenia Platformie Obywatelskiej, wszak to jego środowisko. W mojej ocenie to wystąpienie 4 czerwca było jasnym sygnałem, że Donald Tusk nie zamierza powracać do polskiej polityki i nie zamierza być zbawcą Platformy Obywatelskiej, więc Platforma Obywatelska ze swoimi problemami musi sobie poradzić sama. Z pewnością niech nie liczy na Donalda Tuska – podkreślił. Przyznał, że Donald Tusk zaszkodził Koalicji Europejskiej. – Z pewnością dwa wydarzenia: z jednej strony brak reakcji na wystąpienie Jażdżewskiego i później okazało się, że to nie Donald Tusk był bohaterem tego dnia, tylko pan Jażdżewski i drugie, przez sam fakt, że uczestniczył w tym – powiedział.

Na pytanie, czy podałby rękę premierowi, odpowiedział: – Oczywiście, że tak i jeśli pan premier podałby mi rękę, wyciągnął do mnie rękę, bo przecież on dziś jest w państwie ważniejszą osobą, no to oczywiście ja tej ręki nie odtrącę. Zapytany, czy potępia takie zachowanie, jak niepodawanie ręki premierowi, jak np. zrobili to Bartosz Arłukowicz, Danuta Huebner i Róża Thun (gdy odbierali zaświadczenia z PKW o wyborze do PE), stwierdził: – To jest bez sensu. To jest brak wychowania i tyle – podsumował.