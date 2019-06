Wrocław: Ksiądz został ugodzony nożem przed kościołem

O sprawie poinformował na Twitterze senator PiS Rafał Ślusarz.

"Przed chwilą ugodzono nożem księdza wchodzącego odprawić Mszę łacińską do kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu. Ksiądz trafił do szpitala, sprawca ujęty" – napisał polityk na Twitterze.

Do ataku doszło po godz. 8 rano. Gdy duchowny zmierzał do kościoła, aby odprawić nabożeństwo, pojawił się nieznany mężczyzna, który zaatakował księdza. Jak informuje "Super Express" napastnik został już zatrzymany przez policję.

Na miejsce zdarzenia od razu wezwano pogotowie. Rannego księdza przetransportowano do szpitala. W obecnej chwili nie wiadomo w jakim jest stanie.