Mazurek odpowiada na kpiny Gretkowskiej. "Feministka, która atakuje kobiety..."

"Tak po ludzku żal mi pani Gretkowskiej, jest labilna i chyba wewnętrznie poraniona. Feministka, która atakuje kobiety wygląda niepoważnie. Nie oczekujemy aplauzu, ale elementarnej przyzwoitości i szacunku. Myślę, że syn Beaty Szydło będzie modlił się za Manuelę Gretkowską" – napisała na Twitterze Beata Mazurek. To odpowiedź na słowa pisarki, która w wywiadzie dla Wirtualnej Polski stwierdziła, że "nie widzi powodu by cieszyć się z wyniku matki księdza, która występuje w roli Matki Boskiej".

Gretkowska została zapytana w WP o to, czy "spełniło się marzenie feministek po tym, jak kobiety szturmem zdobyły szczyty polityki". – Feminizm polega na wolności i godności kobiet. Natomiast panie: Szydło, Mazurek czy Zalewska wcale nie uważają, że kobieta może mieć wolność wyboru, nie głosują za tym – odparła pisarka. Jej zdaniem dobre wyniki kobiet startujących z list partii rządzącej nie umacniają godności ogółu kobiet, tylko ich "opresję". – Kaja Godek jest kobietą, ale to, co robi, nie służy dobru kobiet. Służy jednie dobru facetów. Te panie po prostu pracują na nasze zniewolenie – podkreśliła feministka.

