Gowin: Nie wykluczam współpracy z PSL

– Nie jest tajemnicą, że ja cenię Władysława Kosiniaka-Kamysza. To dobry polityk, uczciwy człowiek. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazałem radę. PSL nie powinno wykluczać możliwości współpracy ze Zjednoczoną Prawicą po wyborach – podkreślił w rozmowie z Mariuszem Bartkowiczem wicepremier.

Ja tłumaczył dalej Gowin, obecnie PSL mówi, że w wyborach do Sejmu nie idzie z PO i Wiosną, ale skupi się na wspólnych listach do Senatu. – Z kim chcą rządzić? Wykluczają współrządzenie z Robertem Biedroniem? Jeśli tak, to jedyną alternatywą są rządy Zjednoczonej Prawicy – stwierdził Gowin.

Wicepremier dodał, że chociaż naturalnym koalicjantem dla Zjednoczonej Prawicy jest Kukiz’15, możliwa jest też współpraca z PSL-em. – Na pewno nie wyobrażam sobie wspólnych list z PSL. Różnice są zbyt duże. Wyborcy by tego nie zrozumieli. Wybory to reset, jest nowy etap. Wtedy taka współpraca nie powinna być wykluczana. Co do Kukiz’15, tutaj pole zbieżności poglądów jest duże. Wyobrażam sobie nawet wspólne listy – stwierdził polityk.

