Szczerski o wizycie pary prezydenckiej w USA. "Możemy ją podzielić na trzy etapy"

Miller o liście Falenty: On jest tak napisany, żeby prezydent nie mógł ułaskawić autora

– Pan Falenta jest, zdaje się, skazany na 2,5 roku więzienia. I w tej sytuacji każdy robi to, co tylko może, aby się z tego więzienia wydostać. Przed terminem oczywiście – ocenił były premier Leszek Miller pytany o list Marka Falenty do...