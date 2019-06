Prof. Nowak: Istnienie Polski jest niewygodne dla niektórych wpływowych sił politycznych

– Naszą historię powinniśmy traktować jako zobowiązanie, żeby w owym jutrze Polska znalazła się jak najlepsza i jak najpiękniejsza. Istnienie Polski i polskiej tożsamości jest niewygodne dla niektórych wpływowych sił politycznych we współczesnym świecie – powiedział prof. Andrzej Nowak. Historyk był gościem Antoniego Trzmiela na antenie Polskiego Rada 24.

– Mimo ogromnego zaszczytu, jaki dzisiaj mnie spotkał, nie jestem bohaterem polskiej historii, jestem jedynie jej kronikarzem. Jeżeli sami zaczniemy uważać się za bohaterów, to znaczy, że popełniamy straszny błąd, że gdzieś się zagubiliśmy. Mówię to w odniesieniu do tych prawdziwych i często bezimiennych bohaterów polskiej historii, o których zapomniano, np. o tysiącach ludzi "Solidarności", którzy po 1989 roku zostali zepchnięci na margines, a to przecież ich determinacja doprowadziła do przełomu politycznego. To oni zasługują na nasz najwyższy szacunek – wskazał laureat Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Historyk zwrócł uwagę, że obecnie jesteśmy świadkami zanikania tożsamości: – Współczesnej gospodarce rynkowej nie jest potrzebny człowiek z tożsamością, tylko człowiek, któremu codziennie można wmówić zupełnie inną "chwilową" tożsamość. (…) Wmawia się dzisiaj ludziom, że mogą zmienić płeć, tożsamość, że mogą być co chwila kimś innym. To chorobliwy objaw, bo jest on sprzeczny z naturą człowieka i naturą rzeczy. Pamięć i historia są swego rodzaju lekarstwem, odtrutką na pokusę, by zagubić swoją tożsamość. Istnienie Polski i polskiej tożsamości jest niewygodne dla niektórych wpływowych sił politycznych we współczesnym świecie, które chcą zniweczyć wszelką ostoję tożsamości w Europie.