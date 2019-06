Kapitan reprezentacji Izraela o meczu z Polską: Moja rodzina wie, co to zagłada. Postaramy się wygrać

Już dziś wieczorem polska reprezentacja w piłce nożnej zmierzy się z drużyną Izraela. Nie cichną komentarze, że spotkanie to będzie miało podtekst polityczny. Dziś oliwy do ognia postanowił dolać kapitan reprezentacji izraelskiej. – Pochodzę z rodziny, która wie, co to zagłada. Jesteśmy świadomi przeszłości i będziemy starali się wygrać to spotkanie – stwierdził piłkarz na konferencji prasowej.

– Mamy poczucie, że musimy zwyciężyć. Atutem Polaków jest własne boisko. Nasza drużyna cały czas chce się rozwijać i będziemy maksymalnie zaangażowani – mówił Bibras Natcho, kapitan reprezentacji Izraela na konferencji prasowej przed dzisiejszym meczem z Polską. Spotkanie odbędzie się w ramach eliminacji do mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2020 roku. Piłkarze reprezentujący Izrael zwiedzili Warszawę, w tym Pomnik Bohaterów Getta. – To był jeden z najbardziej wzruszających momentów podczas naszego pobytu w Polsce. Pochodzę z rodziny, która wie, co to zagłada. Jesteśmy świadomi przeszłości i będziemy starali się wygrać to spotkanie – stwierdził Natcho. Słowa te wywołały falę komentarzy wśród internautów.

