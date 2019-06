Kancelaria Prezydenta składa wniosek do Prokuratury Krajowej ws. listu Falenty

Marek Falenta, biznesmen skazany w aferze taśmowej na dwa i pół roku więzienia, napisał list do prezydenta Dudy z prośbą o ułaskawienie. Biznesmen grozi, że jeżeli prezydent nie przychyli się do jego wniosku, to on ujawni nazwiska osób, które za nim stały. "Nie zamierzam umierać w samotności. Ujawnię zleceniodawców i wszystkie szczegóły" – miał napisać Falenta do Andrzeja Dudy. Biznesmen za organizację podsłuchów w ramach tzw. afery podsłuchowej został skazany na 2,5 roku więzienia. Afera wywołała poważny kryzys w rządzie Donalda Tuska.

– Z uwagi na samą treść tego pisma poprosiłem Prokuratora Krajowego o dokonanie takiej oceny prawo-karnej pisma, nie przesądzając tego, czy w tej sprawie doszło czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. To będzie przedmiotem analizy czy czynności, które będzie prowadzić prokuratura – powiedział szef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha w rozmowie z radiem RMF FM.

Kancelaria Prezydenta RP potwierdza, że trzeci wniosek biznesmena o ułaskawianie wpłynął na początku maja. W oświadczeniu KPRP czytamy: "Prośba o zastosowanie prawa łaski wobec Pana Marka Falenty została przekazana, tak jak poprzednie prośby w jego sprawie, Prokuratorowi Generalnemu w celu nadania jej stosownego biegu (...), czyli nadano jej tzw. tryb zwykły, w którym w pierwszej kolejności prośbę o akt łaski oceniają sądy orzekające i wydają swoje opinie w kwestii ułaskawienia".

Do sprawy odniósł się w rozmowie z dziennikarzami minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Prokuratura oskarżała Marka Falentę, kiedy byłem prokuratorem generalnym. Miał tysiąc okazji i więcej żeby powiedzieć kto za nim stał – komentował list Falenty Prokurator Generalny. – Mogłoby to mu pomóc w jego doli, bo przecież był oskarżony przez sąd. Do końca twierdził że to nie on. Teraz w desperacji wymyśla historie, łudząc się, że może ochronić go przed odpowiedzialnością. Nie uchroni, dlatego że w Polsce prawo działa i będzie działać – stwierdził Ziobro.

