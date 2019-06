"Jak Izrael chce się odegrać za holokaust, niech wygra z Niemcami". Ks. Isakowicz-Zaleski o słowach izraelskiego piłkarza

– Mamy poczucie, że musimy zwyciężyć. Atutem Polaków jest własne boisko. Nasza drużyna cały czas chce się rozwijać i będziemy maksymalnie zaangażowani – mówił Bibras Natcho, kapitan reprezentacji Izraela na konferencji prasowej przed dzisiejszym meczem z Polską. Spotkanie odbędzie się w ramach eliminacji do mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2020 roku. Piłkarze reprezentujący Izrael zwiedzili Warszawę, w tym Pomnik Bohaterów Getta. – To był jeden z najbardziej wzruszających momentów podczas naszego pobytu w Polsce. Pochodzę z rodziny, która wie, co to zagłada. Jesteśmy świadomi przeszłości i będziemy starali się wygrać to spotkanie – stwierdził Natcho.

Słowa o holokauście wywołały burzę. Ich wydźwięk wpisał wydarzenie sportowe w trudne w ostatnich miesiącach relacje polsko-izraelskie. Spór jest podsycany przez kolejne wypowiedzi izraelskich polityków, którzy oskarżają Polskę o współodpowiedzialność za holokaust.

Wypowiedź Bibrasa Natcho ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski określił mianem "głupawego mieszania sportu z polityką". "Jak #Izrael chcą się odegrać za Holokaust, to niech wygrają z Niemcami. Także z Amerykanami, którzy wiedzieli o zagładzie Żydów i nic nie zrobili. Nawet nie zbombardowali krematoriów i torów do KL Auschwitz" – pisze kapłan na Twitterze.

