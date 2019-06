Jarosław Kaczyński pozwał posła PO

O pozwie sądowym poinformowała na Twitterze żona posła PO, Dorota Brejza. "Oho! Robi się ciekawie! J. Kaczyński w pozwie przeciwko Krzysztofowi Brejzie nie odbiera mu prawa do kierowania zawiadomień do prokuratury. Ale jednocześnie ocenia, że niedopuszczalne jest nagłaśnianie tego i informowanie opinii publicznej" – napisała małżonka posła, która będzie go także broniła w sądzie.

Pozew ma związek z wypowiedziami Krzysztofa Brejzy na temat roli lidera PiS w spółce Srebrna. Chodzi m. in. o krytykę działań prokuratury ws. inwestycji przy ulicy Srebrnej. Poseł stwierdził, że prokuratura "rozpostarła parasol ochronny nad Kaczyńskim". Przekonywał także, że jeśli PO wygra wybory do parlamentu, sprawą zajmie się "niezależna prokuratura".

