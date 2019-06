"Historia Gdańska: polska czy niemiecka?". Ratusz organizuje dyskusję

Czat odbędzie się we wtorek o godzinie 13. "Współczesność i historia w Gdańsku stale się przenikają" – przekonują organizatorzy na portalu gdansk.pl.

W dyskusji "Historia Gdańska: polska czy niemiecka?" udział wezmą prof. Sławomir Kościelak, dr Janusz Marszalec (były doradca premiera Donalda Tuska) i Krzysztof Kucharski.

"Tematem rozmowy będzie historia Gdańska, o której najprościej można powiedzieć, że była skomplikowana. Czy w ogóle dzieje naszego miasta da się opowiedzieć w prosty sposób? Na czym polegał fenomen dawnego Gdańska jako bytu politycznego, gospodarczego i kulturowego na mapie Europy? Czy istniał jeden niemiecki Gdańsk, czy może kilka – zależnie od epoki? Czym było Wolne Miasto Gdańsk? Skąd brała się sympatia do Gdańska w dawnej Polsce? Od kiedy można mówić o polskim Gdańsku? Co zrobić, by przeszłość naszego miasta przestała być elementem bieżących rozgrywek na krajowej scenie politycznej?" – piszą organizatorzy w zapowiedzi wydarzenia.

Dyskusję poprowadzi red. Roman Daszczyński.

