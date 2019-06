Ksiądz ugodzony nożem przed kościołem. Sprawca przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia

Do ataku doszło przed Kościołem Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu wczoraj rano. Napastnik został zatrzymany przez policję, na miejsce zdarzenia od razu wezwano pogotowie. Rannego księdza przetransportowano do szpitala, jego stan jest stabilny.

Jak ustaliła policja sprawca zanim zaatakował duchownego, chwilę z nim rozmawiał. Nie wiadomo z jakiego powodu mężczyzna rzucił się na księdza.

Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa duchownego, decyzją sądu trafił do aresztu tymczasowego na trzy miesiące.

Czytaj także:

Jest oskarżony o sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Trzy miesiące aresztu dla 35-latkaCzytaj także:

Wrocław: Ksiądz został ugodzony nożem przed kościołem