Klepacka w teledysku "Grzechy sodomskie". "Wyborcza" oburzona

Teledysk opublikowano na kanale rapera Karat NM. W opisie teledysku czytamy, że jest on "zainspirowany Pismem Świętym, a także Katechizmem Kościoła Katolickiego". W klipie widać m.in. uczestników Marszu dla Życia i mistrzynię olimpijską w windsurfingu Zofię Klepacką.

"Powiesz, że jestem nietolerancyjny/jak tylko przewijam to, co jest w Biblii/wprawdzie każdy z nas popełnia winy/jednak to wyjątkowo jest czyn ohydny/jeśli mężczyzna z mężczyzną współżył/jeśli kobieta obok kobity/ się budzi co ranek/nie chcemy w Polsce tu tego wcale/dewiacji, sodomii, co tu sieje zamęt" – tak rozpoczyna się piosenka "Grzechy sodomskie".

„Gazetę Wyborczą” zbulwersował szczególnie udział Zofii Klepackiej, która w teledysku wchodzi do kościoła i modli się, czytając fragment Księgi Rodzaju poświęcony zniszczeniu Sodomy i Gomory.