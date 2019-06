Dulkiewicz po spotkaniu z premierem: 1 września spotkamy się wspólnie u stóp pomnika

Po dzisiejszym spotkaniu prezydent Gdańska przyznała, że rozmowa odbyła się w przyjaznej atmosferze. Dulkiewicz stwierdziła, że prawdopodobnie udało się dojść do porozumienia w sprawie obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

– Dzisiaj na stole leży projekt specustawy mającej przekazać teren Westerplatte właśnie w ręce państwa polskiego. Apelowałam o to, żebyśmy jednak usiedli do stołu i porozmawiali w ogóle o tym, jak upamiętniamy miejsce tej historycznej bitwy, ale też elementu ważnego dla tożsamości gdańszczan. Wręczyłam panu premierowi wysłane już w kwietniu zaproszenie do współorganizacji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Premier przyjął zaproszenie ze zrozumieniem i myślę, że wniosek, który mogę z tej rozmowy wyciągnąć jest taki, że 1 września o 4:45 spotkamy się wspólnie u stóp pomnika – mówiła prezydent Gdańska.

Dulkiewicz przekazała, że podczas rozmowy z premierem poruszyła również kwestię tez samorządowców. Polityk zaznaczyła, że temat nie jest zamknięty.

– Powiedziałam panu premierowi, że tezy samorządowców to nie jest temat zamknięty, wręcz przeciwnie. Kiedy stawia się tezy, to jest to zaproszenie do rozmowy. Jak rozumiem, pan premier i podległe mu służby w tym dialogu, debacie publicznej nt. kondycji samorządu i państwa polskiego będą chcieli uczestniczyć – mówiła Aleksandra Dulkiewicz na konferencji prasowej.