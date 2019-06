Gosiewska potwierdza: Jestem kandydatką PiS na wicemarszałka Sejmu

– Tak, jestem kandydatem klubu parlamentarnego PiS [na wicemarszałka Sejmu] – oświadczyła posłanka. Jak podkreśliła, jest to dla niej nie tylko ogromna duma, ale również zobowiązanie. – Podchodzę do tego z pokorą. Wiem, że są to dodatkowe obowiązki – dodała.

Małgorzata Gosiewska zastąpi na tej funkcję Beatę Mazurek, która z powodzeniem ubiegała się o mandat do Parlamentu Europejskiego. Nazwisko posłanki w kontekście tej funkcji pojawiało się już wcześniej w medialnych spekulacjach.