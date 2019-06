"Będziecie tego pilnować do śmierci". Kukiz nie przebiera w słowach

Paweł Kukiz porównał obecny system polityczny do demokracji szlacheckiej. Jego zdaniem przeciętny obywatel ma obecnie tyle do powiedzenia na kształt państwa co chłop w czasie I Rzeczpospolitej.

Lider Kukiz'15 zamieścił do swojego wpisy nagranie z ostatniego występu w programie "Kawa na ławę", w którym mówił o zabetonowanej scenie politycznej.

– Priorytet to jest demokratyzacja państwa. Jak wy wmawiacie ludziom, że żyją w demokracji to ponosicie olbrzymią odpowiedzialność, to kłamiecie. Demokracja jest wtedy, gdy każdy obywatel może kandydować do Sejmu – mówił polityk. – Przez cztery lata możecie robić z narodem co wam się żywnie podoba, a naród nie ma żadnego instrumentu, żeby powiedzieć "nie", "dość", "basta". I będziecie tego pilnować wspólnie, bo inaczej wam rodziny polecą ze spółek skarbu państwa – mówił Kukiz do zebranych w studio polityków PiS, PO, PSL i Nowoczesnej.