"W przeciwieństwie do mniejszości, która próbowała gwizdać...". Federacja Izraela o wczorajszym meczu

W poniedziałek wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni rozegrali swój kolejny mecz w eliminacjach do Euro 2020. Reprezentacja Polski pokonała drużynę Izraela 4:0. Bramki strzelili dla nas: Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki i Damian Kądzior.

Do wczorajszego spotkania w Warszawie odniosła się na Twitterze izraelska federacja piłkarska. "W przeciwieństwie do mniejszości, która próbowała gwizdać na izraelskim hymnie narodowym, dziesiątki tysięcy kibiców zareagowała oklaskami. Dziękujemy za inspirujące widowisko sportowe. Do zobaczenia w Jerozolimie" – napisano na Twitterze Izraelskiego Związku Piłki Nożnej.