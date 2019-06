Zgrzyt w obozie władzy. "Nie strzelaj do swoich..."

Kaleta niedawno gościł w programie Polsat News, gdzie krytycznie odniósł się do słów Krystyny Pawłowicz nt. parady równości. – Poseł Pawłowicz ma swój specyficzny, bardzo intensywny styl wypowiedzi. Zawsze to jest tak, że pani profesor napisze coś ostrego i trzeba to skomentować. Ja takich słów nie używam – ocenił wiceminister sprawiedliwości.

Sama poseł Pawłowicz poczuła się urażona jego słowami. Na Twitterze zapytała się, o jakie konkretnie wypowiedzi chodziło Kalecie.

"Proszę Pana,@sjkaleta,proszę za mnie nie przepraszać ani nie wstydzić się za moje wpisy o paradzie równości,bo najwyraźn.łatwo daje się Pan wkręcać w lewych mediach,NIE znając moich wpisów. A jakich konkretnie słów by Pan nie użył ? Poproszę o konkrety. Nie strzelaj do swoich..." – napisała Pawłowicz na Twitterze.