Musimy tworzyć "twierdzę Europa"

Jan Wójcik: w swojej najnowszej książce „wzbierająca fala. Europa wobec eksplozji demograficznej w afryce” pisze pan, że nawet dziesiątki milionów imigrantów z Afryki i Azji będzie chciało przyjechać do Europy do roku 2030, a potem liczba ta może się podwoić lub potroić. nie są to przesadzone dane?

Dr Grzegorz Lindenberg: Już obecnie przynajmniej 40 mln ludzi z Afryki, gdyby tylko mogło, przeniosłoby się do Europy. Mówimy o ludziach, którzy w badaniach socjologicznych deklarowali, że mają zamiar wyemigrować do Europy w najbliższych kilku latach. Ta liczba, chętnych i gotowych do wyjazdu, będzie szybko wzrastać w najbliższych latach, wraz ze wzrostem liczby młodych ludzi w Afryce i Azji, którzy nie będą mogli znaleźć pracy albo będą mieli prace wyłącznie dorywcze oraz niepozwalające się utrzymać.