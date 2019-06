Fort Trump staje się faktem? Do Polski przyjedzie tysiąc amerykańskich żołnierzy

Prezydent Donald Trump wraz z pierwszą damą Melanią Trump przyjmą dzisiaj prezydenta Andrzeja Dudę wraz z żoną Agata Kornhauser-Dudą. Jak podały w połowie maja służby prasowe Białego Domu, wizyta polskiego prezydenta to potwierdzenie więzi pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jak donoszą amerykańskie media, Waszyngton ma dzisiaj oficjalnie potwierdzić, że wyśle do Polski ​​około tysiąc dodatkowych żołnierzy, aby wzmocnić zdolność naszego państwa do obrony przed ewentualną rosyjską agresją.

Szczegóły umowy nadal pozostają przedmiotem dyskusji. Sama decyzja dot. rozszerzenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce jest efektem działań polskich polityków, którzy od miesięcy lobbowali za tym, aby USA zwiększyło swoją obecność nad Wisłą.

Wstępne porozumienie nie mówiło nic o stałej bazie wojskowej i dotyczyło jedynie sił rotacyjnych. Nowe plany zakładają budowę ośrodka szkolenia bojowego w Drawsku Pomorskim oraz dodatkowych obiektów w przyszłości. Tam też ma powstać główna baza Amerykanów.

W swoim materiale Fox News powołuje się również na słowa Krzysztofa Szczerskiego, szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, który przyznał, że negocjacje ws. zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce są zakończone. – Porozumienie zawiera wszystkie te elementy, których oczekiwał prezydent Andrzej Duda – mówił Szczerski w rozmowie z Polskim Radiem.

Jeden z urzędników administracji prezydenta Trumpa przekazał we wtorek, że za pomocą decyzji dot. zwiększenia ilości wojsk USA chcą podkreślić swoje zaangażowanie w obronę regionu i potwierdzić, że Polska jest kluczowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych.

Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski przyznaje, że negocjacje trwały od wielu miesięcy, ale dopiero w ostatnich tygodniach nabrały szybszego tempa. Szczegóły dotyczące Fortu Trump nie są jeszcze znane. W zależności od ustaleń siły amerykańskie mogą być bardziej rozproszone, bądź też skoncentrowane w jednym punkcie – przyznał Golubiewski.

Polska ma zakupić 32 myśliwce F-35A oraz dodatkowy sprzęt obronny, a koszty jakie Polska ma ponieść w ciągu najbliższych siedmiu lat mają sięgnąć 48 miliardów dolarów.