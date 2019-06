Walczyli z nienawiścią, dlaczego teraz milczą? Celny komentarz Semki

W poniedziałek przed kościołem pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu Zygmunt W. dźgnął nożem 48-letniego ks. Ireneusza Bakalarczyka. Piotr Semka zwraca uwagę na zastanawiające milczenie osób, które na co dzień nawołują do walki z nienawiścią.

"O ile pamiętam samorządowcy z największych polskich miast zadeklarowali w Gdańsku 4 czerwca walkę z nienawiścią. Jeśli tak, to dlaczego nie tylko oni ale i prezydent Sutryk milczą o pchnięciu księdza nożem we Wrocławiu !?" – napisał publicysta "Do Rzeczy" na Twitterze. Inspiracja filmem Sekielskich? Semka w ten sposób odniósł się do głośnej sprawy zamachu na ks. Bakalarczyka. "Fakt" pisze, że w trakcie wizyty w sądzie mężczyzna powiedział, dlaczego zaatakował księdza. Jego odpowiedź była zaskakująca – czytamy. – Film Sekielskiego to dobry trop – stwierdził 57-latek, dodając, że niczego nie żałuje. Jak przypomina gazeta, film braci Tomasza i Marka Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" dotyczący pedofilii w Kościele miał swoją premierę 11 czerwca na YouTubie. Od tego czasu wyświetlono go 22 miliony razy.